26 مليون جنيه إيرادات «بيت الروبي» بعد أسبوع في دور العرض

نجح فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز في تصدر شباك إيرادات الأفلام المصرية لليوم الثامن على التوالي، ونجح الفيلم في تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 26.4 مليون جنيه خلال تلك الفترة، وفقا للتقرير الإيرادات الصادر عن محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق الفيلم في أول أيامه بالسينمات 2 مليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني لتصل إلى 3 ملايين جنيه، ووصلت إلى أعلى معدل مع اليوم الثالث محققا 4.1 مليون جنيه، وتراجعت في اليوم الرابع إلى 3.1 مليون جنيه، وحقق في اليوم الخامس 2.7 مليون جنيه، أما في اليوم السادس حقق 2.8 مليون جنيه، واليوم السابع حقق 2.7، ومع اليوم الثامن وصلت الإيرادات لأعلى معدلاتها بـ 5.8 مليون جنيه.

موزع سينمائي: كريم عبد العزيز الحصان الرابح في موسم العيد

وقال صفوت الهلباوى نائب مدير التوزيع بشركة «دولار فيلم»، في تصريحات لـ«الوطن»: «كريم عبد العزيز هو الحصان الرابح في الموسم السينمائي، فهو نجم كبير وأفلامه ينتظرها الجمهور وهي مرتبطة بالمواسم السينمائية الكبيرة وتحقق دائما إيرادات مرتفعة».