ياسر الطوبجي: ضحكات الجمهور في المسرح الكوميدي مكسبنا الحقيقي

قال الفنان ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي، إن ضحكات الجمهور خلال عرض مسرحية «طيب وأمير» التي تضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، وتعد باكورة إنتاج «الكوميدي» هو ما يسعده ويجعله يشعر بالرضا، وتأكيده أن أفضل ما يشعر به الممثل هو تفاعل الحضور والتجاوب مع ما يقدمه، وذلك خلال تصريحاته لـ«الوطن».

مأخوذة عن فيلم «سلامة في خير»

مسرحية طيب وأمير تعرض في أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في الساعة 8.30 مساءً على خشبة مسرح ميامي، للكاتب أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، وهى مأخوذة عن فيلم «سلامة في خير» للكاتب بديع خيري ونجيب الريحاني، بطولة تامر فرج، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، نهى لطفي، أحمد السلكاوي، شيماء عبدالقادر، شريف حسني، عيد عبدالحليم.

الثقة في النجاح

وقال ياسر الطوبجي إنه كان يشعر بالثقة تجاه نجاح «طيب وأمير» بقوله: «كنت أثق في توفيق ربنا طالما تعبت وبذلت مجهودًا كبيرًا، وحتى إذا لم يحدث التوفيق لأي سبب من الأسباب، يكون وقتها عملنا اللي علينا ورضينا ربنا في الأساس».

وعن ردود الأفعال التي استقبلها تجاه «طيب وأمير» خاصةً أن المسرحية ترفع لافتة «كامل العدد» مساء كل ليلة عرض، أشار بقوله: من أفضل ما يقال لي دائمًا سواء من الجمهور أو الزملاء الفنانين «أنا كنت جايلك مكتئب.. لكن ضحكت وقضيت ليلة في منتهى الجمال»، في إحدى ليال العرض جاءت مجموعة من المحاربات لمرضى السرطان، من شدة إعجابهم بالمسرحية قاموا بالتصفيق وإطلاق الزغاريد «هو ده مكسبنا الحقيقي».