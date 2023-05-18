ياسر الطوبجي بشخصيتين في «الصف الأخير» و«الرهبة».. نبطشي أفراح ومشرف أيتام

يشارك الفنان ياسر الطوبجي، في عددا من الأعمال السينمائية الفترة المقبلة، وذلك بعد مدة من التوقف لانشغاله الشديد منذ توليه إدارة المسرح الكوميدي في شهر أغسطس الماضي، وتحضيره لباكورة إنتاج فرقة الكوميدي، وهى مسرحية «طيب وأمير» التي تعرض حاليًا على خشبة مسرح ميامي وتضم مجموعة من النجوم.

باكورة إنتاج المسرح الكوميدي

مسرحية «طيب وأمير»، بطولة هشام إسماعيل، تامر فرج، عمرو رمزي، أحمد السلكاوي، شريف حسني، عيد عبدالحليم، نهى عاطف، رشا فؤاد، للكاتب أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، مأخوذة عن فيلم سلامة في خير للكاتب بديع خيري ونجيب الريحاني، ورواية فرنسية اسمها الزائرون.

فيلم رهبة بالسينما 24 مايو

وقال ياسر الطوبجي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بخلاف ظهوره في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في آخر الحلقات بموسم رمضان 2023، يترقب عرض فيلم الرهبة مع أحمد الفيشاوي بدور العرض السينمائي يوم 24 مايو من الشهر الجاري، حيث يجسد شخصية «عم جمعة» رجل طيب يعمل مشرفًا على إحدى دور الأيتام تحت الإنشاء، تجمعه مواقف كوميدية مع «الفيشاوي» الذي يجسّد شخصية البلطجي «سيد رهبة».

وتابع قائلًا: أشارك في فيلم «الصف الأخير» مع بيومي فؤاد وتيام قمر، والذي بدأ عرضه بالسينما حاليًا، وكنت قد انتهيت من تصويرهما من مدة، بيومي فؤاد عِشرة عمري وعندما يُعرض عليّ عمل يتواجد به أوافق فورًا، وأجسّد خلال الفيلم شخصية «نصاب» يعمل «نبطشي أفراح» ويتسبب في مواقف صعبة في إطار كوميدي، وأقوم بالغناء بصحبة الفرقة وهى أغنية لجورج وسوف بطريقة حلوة.