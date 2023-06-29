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القبض على 24 متهما بحوزتهم أسلحة غير مرخصة في حملة أمنية بأسيوط 

كتب:

محمد بركات
12:03 م | الخميس 29 يونيو 2023
قوات الشرطة - تعبيرية

قوات الشرطة - تعبيرية

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت منفلوط، وأسفرت جهودها عن ضبط 36 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (12 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – 12 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (24 متهمًا لـ13منهم معلومات جنائية).

كما تمّ ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 631 حكمًا قضائيا، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات