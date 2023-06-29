ضبط 204 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي في دمياط

كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط من حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة بالأسواق، ومتابعة المجازر للتأكد من مدى جاهزيتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

حملات الطب البيطري والتموين لمتابعة أسواق دمياط

قال الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، لـ«الوطن»، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري شنت عدة حملات اليوم، لمتابعة محلات الجزارة.

ومن جانبها قالت الدكتورة دينا طلعت العيسوي، رئيس قسم التفتيش، إن الحملات جرى تنظيمها بالتنسيق مع إدارة المتابعة بالمحافظة ومديرية التموين ومديرية الصحة، وانطلقت منذ صباح اليوم لمتابعة المحلات والأسواق.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 204 كيلوجرامات من اللحوم البلدية الجاموسي والبقري المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط دواجن كاملة ومتبلة وكبدة تحوي علامات فساد وتغير في الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

المجازر دمياط مستمرة في العمل بالمجان

رصدت الحملات حالة المجازر الحكومية بالمحافظة، وعددها 12مجزرا، للتأكد من جاهزيتها وقيامها بالكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، وأكدت الحملات أن المجازر تعمل بجهد منذ اللحظة الأولى بعد صلاة العيد وحتى الآن، وتستمر كافة المجازر الحكومية التابعة للمديرية في العمل بكامل كفائتها وبالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

أماكن المجازر الحكومية بدمياط

3 مجازر في مركز مدينة دمياط، وهي:

- مجزر دمياط العمومي بمنطقة شطا، ويخدم أهالي المدينة بأكملها.

- مجزر عزبة البرج، ويخدم أهالي عزبة البرج والقرى المجاورة، ابتداء من قرية الخياطة والرطمة وحتى الشيخ درغام وعزبة البرج.

- مجزر رأس البر، ويخدم أهالي رأس البر والسنانية.

مجزران في مركز فارسكور:

- مجزر فارسكور العمومي بفارسكور، ويخدم أهالي فارسكور وجميع قراها.

- مجزر الروضة ويخدم أهالي الروضة.

- مجزر كفر البطيخ العمومي.

- مجزران في كفر سعد.

- مجزر بوسط المدينة وآخر بقرية الوسطاني.

- 3 مجازر في مركز الزرقا متواجدة في الزرقا وسيف الدين وميت الخولي.