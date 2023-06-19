رئيس «حج الجمعيات»: تنسيق كامل مع السلطات السعودية للتيسير على الحجاج

قال الدكتور أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية: «نطمئن الجميع على حجاج وزارة التضامن»، مشيرا إلى أن الإجراءات ميسرة لإنهاء إجراءات إصدار التأشيرات للحجاج وهناك تنسيق بين الجانبين المصرى والسعودي.

تنسيق كامل مع بعثة وزارة الصحة المصرية

وأضاف أيمن عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» على قناة cbc، أن وزارة التضامن الاجتماعي تختار أفضل الأماكن للحجاج وبأسعار معقولة لأسعار الحج المتداولة فى السوق المصرية، وهناك تنسيق كامل مع بعثة وزارة الصحة المصرية لتوفير العيادات الطبية داخل مقرات الحجاج.

وأوضح أيمن عبد الموجود، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة السعودية فيما يخص متابعة الحالات المرضية ونقلها للمستشفيات السعودية بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية المصرية، ومتابعة دورية وغرفة عمليات، وكل يدلى بدلوه فيما يخص الحجاج.

ضمان توفير جميع الخدمات

وتابع: «تفقدنا المخيمات في عرفات ومنى لضمان توفير جميع الخدمات»، لافتا إلى أن المخيمات مكيفة وتوفير خدمة إعاشة لهم وتوفير عصائر ومياه، وتقديم وعظ وإرشاد للحجاج.