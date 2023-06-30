دراسة علمية توصي بزيادة الاهتمام بالزراعة الذكية للأرز

أكد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن العالم يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وهو ما يؤثر في زيادة الاستهلاك المائي للمحاصيل، كما تتأثر جودتها وإنتاجيتها بنقص المياه، وتعتبر الزراعة الذكية مناخيا هي السبيل الوحيد لمواجهة كل هذه التحديات، من خلال الإدارة المستدامة الموارد المياه مع المحافظة على الإنتاجية الزراعية.

دراسة في مجلة الاقتصاد الزراعية

وكشفت دراسة أعدتها مجلة الاقتصاد الزراعية عن وزارة الزراعة أن الأرز يعتبر محصولا استراتيجيا يساعد على دعم الأمن الغذائي المصري، ويعتبر من مصادر انبعاث غاز الميثان أحد الغارات المنسية للاحتباس الحراري، وتناولت الدراسة هذه المشكلة من خلال ثلاثة محاور وهي الأهمية الاستراتيجية للأرز في مصر من خلال دراسة الاستهلاك والإنتاج والتوزيع خلال العشرين سنة الأخيرة، وثانيا دراسة الاحتياجات المناخية والمائية لزراعة الأرز وحساب الاستهلاك الماني، وتحديد المقنن الماتي لكل زراعة ومناطق الزراعة المثلى، ودراسة طرق تخفيض انبعاثات غاز الميثان من حقوق الأرز في مصر.

استهلاك الأرز في مصر

وتوصلت الدراسة إلى تزايد إقبال الشعب المصري على استهلاك الأرز بصورة كبيرة بسبب زيادة أعداد السكان، وبتغير بعض العادات الغدائية، وانتقاص كمية غاز الميتان المنبعثة من حقول الأرز في مصر بعد تقليص مساحات الأرز.

وانتهت الدراسة بالتوصية بزيادة الاهتمام بزراعة الأرز بمنهجية الزراعة الذكية مناخيًا، مع تخصيص محافظات الدلتا للزراعة التقليدية دون غيرها لملاءمتها مناخنا واستخدام طرق الزراعة الحديثة باستخدام كمية مياه أقل وزراعة أصناف مبكرة النضح تمكث في الأرض مدة قصيرة وتحتاج إلى كمية مياه أقل.