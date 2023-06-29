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799.7 مليون دولار حجم صادرات مصر إلى تركيا خلال الربع الأول من 2023

كتب:

إلهام الكردوسي
03:27 م | الخميس 29 يونيو 2023
صادرات السلع غير البترولية

صادرات السلع غير البترولية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قيم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من العام 2023، وكبرى الأسواق المستوردة للسلع المصرية خلال هذه الفترة.

تركيا أكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية

وجاءت تركيا كأكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية بنحو 799.7 مليون دولار وهو ما يمثل 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية، تلتها السعودية بقيمة 711.8 مليون دولار بنسبة 8.1 % من إجمالي الصادرات، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 564.4 مليون دولار وبنسبة 6.4 %.

الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق

وتتمثل الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والسعودية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة، حيث يمكن زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة العام المقبل بنحو 2.1 مليار دولار، تلتها تركيا بنحو 1.5 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.4 مليار دولار.

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