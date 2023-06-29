كل ما تود معرفته عن خدمات مبادرة «100 يوم صحة».. إحداها تقدم لأول مرة في إفريقيا

حددت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «مبادرة 100 يوم صحة إضافة قوية نحو تحسن صحة المواطن»، الخدمات التي تقدمها، ضمن المبادرات الرئاسية السابقة، موضحة أن مبادرة «100 يوم صحة» انطلقت تحت شعار «انزل واكشف واطمن» من كل مكان في مصر والتي تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة.

خدمات تقدمها مبادرة «100 يوم صحة»

تشتمل المبادرة على جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، كما تقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

تضم المبادرة أكثر من 500 قافلة، و5000 آلاف وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية، إذ تتواجد المبادرة في الأماكن الحيوية والوحدات الصحية والعيادات والقوافل المتنقلة، كما تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان علاوة على توفير 6 سيارات مستقلة لتقديم خدمة الماموجرام وخدمات دم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي.

ويجري توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي تعتبر الأولى من نوعها في إفريقيا، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

تشمل خدمات مبادرة 100 يوم صحة، مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين مبادرة الكشف وعلاج صعف السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة علاج سرطان الكبد مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة.

تحسين جودة حياة المواطن

تشمل أيضا مبادرة علاج سرطان الكبد مبادرة الكشف عن الأعراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة علاج الضمور العضلي، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وبالتالي مبادرة «100 يوم صحة» هي استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيقاً للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل والتي بدأت بمبادرة «100 مليون صحة» في عام 2018 والتي كانت بمثابة تحد كبير لدى الدولة المصرية في التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن بهدف خفض معدلات الوفيات والانتشار.