كيف نجحت مصر في القضاء على «فيروس سي»؟.. دراسة تكشف التفاصيل

وصفت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «مبادرة 100 يوم صحة إضافة قوية نحو تحسن صحة المواطن»، التجربة المصرية في التعامل مع «فيروس سي» حتى القضاء عليه نهائيا، بأنها من التجارب الرائدة التي يُحتذى بها على مستوى العالم، موضحة أنه انطلقت حملة يومية للقضاء على الفيروس في مصر منذ عام 2014، مع بدء استيراد عقاقير حديثة بأسعار مخفضة، وفي عام 2015 حدثت طفرة حقيقية في السيطرة على المرض وعلاجه من خلال تطوير منظومة جديدة للعلاج تقوم على إنتاج أدوية محلية مماثلة.

فحص 58 مليون شخص للكشف على «فيروس سي»

أكدت الدراسة، أن المبادرة، تمكنت من فحص 58 مليون شخص للكشف ووضعت 2.5 مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية، ومنذ عام 2018 جرى دمج كل من الفحص الروتيني وتحويل الحالات الإيجابية في جميع الإجراءات الطبية الخاصة بمرضى الأقسام الداخلية في المستشفيات والإجراءات الخاصة بالفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة، كما جرى توفير خدمات إجراء فحص عند الطلب للكشف عن الإصابة بفيروس الكبد «بي»، والحصول على الأدوية مدى الحياة، إذ استطاعت تحقيق هدف إعلان مصر حالية من فيروس سي، بعدما كانت من الدول الأعلى عالمياً في انتشار الفيروس بين المواطنين.

تحت شعار «100 مليون صحة» جرى تدشين مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية من خلال إجراء مسح طبي لـ50 مليون مواطن، جرى خلالها تقديم العلاج لـ1.8 مليون مواطن مريض سكر، و10 ملايين مواطن مرضى ضغط، كذلك مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» والتي انطلقت في عام 2019 واستهدفت فحص نحو 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة من المدارس الابتدائية وجرى تنفيذها على ثلاث مراحل المرحلة الأولى من 16 فبراير حتى 11 مارس 2019 وتشمل 11 محافظة.

الدولة أتاحت جميع السبل لدعم علاج المشاكل الصحية

أما المرحلة الثانية من 6 مارس 2019، فتشمل 11 محافظة، والمرحلة الثالثة من 21 مارس 2019، تشمل 5 محافظات، نجحت في فحص نحو 10.7 مليون طالب حتى نهاية 2020، واستكمالا لنجاح المبادرة استمرت في تقديم خدماتها إذ جرى فحص 4 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية حتى مارس 2023.

فيما يتعلق مبادرات صحة المرأة، أكدت الدراسة، أن الدولة أتاحت جميع السبل لدعم علاج المشاكل الصحية التي تواجه المرأة فقد تم إطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف عن الأمراض غير السارية، واستهدفت السيدات بداية من 18 عامًا، وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية «السكري وضغط الدم وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن» إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غبر السارية، إضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.