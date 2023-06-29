شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، شروط وقواعد القبول لمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر للعام الدراسي 2023 / 2024 بمستشفيات إيزيس - الكرنك - الدولي - حورس.

شروط وقواعد القبول لمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر

وكشفت هيئة الرعاية عن شروط وقواعد القبول بالمعاهد الفنية التمريضية بالأقصر وهى كالتالي:

- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

- المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة مرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم.

- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- عدم النقل من محافظة لأخرى.

- المصاريف الدراسية 10 آلاف جنيه لكل صف دراسي للطلبة المصريين.

- رسوم سحب الملف 750 جنيها للطلبة المصريين.

- ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية :

- الإملاء في اللغة العربية.

- اختبار اللغة الانجليزية.

- اختبار الحاسب الآلي نظري وعملي.

- الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

- كشف نظر - كشف باطني - اختبار القدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة.

- كشف الهيئة الاختبار الشخصي واختبار القدرات.

- الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية - قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - الخلو من العيوب الخلقية - حسن المظهر سلامة النطق- التناسق بين الطول والوزن.

قرارات هامة بعد اجتياز الاختبارات السابقة

في حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:

- إقرار على ولي الأمر بأن الطالب أو الطالبة لا يعتبر مقبولا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

- تعهد على الطالب أو الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

- عدم النقل من معهد لآخر أثناء فترة الدراسة يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالب أو الطالبة ويشترط النقل لمعاهد الرعاية الفنية التمريضية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

- وفي حال طلب النقل لجهة أخرى، يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة.

- إقرار بحضور كورس اللغة الانجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل استلام أصل الملف.