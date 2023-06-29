شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر
كتب:
أبو الحسن عبد الستار
09:23 م | الخميس 29 يونيو 2023
التمريض أرشيفية
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، شروط وقواعد القبول لمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر للعام الدراسي 2023 / 2024 بمستشفيات إيزيس - الكرنك - الدولي - حورس.
شروط وقواعد القبول لمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر
وكشفت هيئة الرعاية عن شروط وقواعد القبول بالمعاهد الفنية التمريضية بالأقصر وهى كالتالي:
- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.
- المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.
- الحصول على شهادة إتمام الدراسة مرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم.
- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.
- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.
- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.
- عدم النقل من محافظة لأخرى.
- المصاريف الدراسية 10 آلاف جنيه لكل صف دراسي للطلبة المصريين.
- رسوم سحب الملف 750 جنيها للطلبة المصريين.
- ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية :
- الإملاء في اللغة العربية.
- اختبار اللغة الانجليزية.
- اختبار الحاسب الآلي نظري وعملي.
- الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.
- كشف نظر - كشف باطني - اختبار القدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة.
- كشف الهيئة الاختبار الشخصي واختبار القدرات.
- الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية - قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - الخلو من العيوب الخلقية - حسن المظهر سلامة النطق- التناسق بين الطول والوزن.
قرارات هامة بعد اجتياز الاختبارات السابقة
في حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:
- إقرار على ولي الأمر بأن الطالب أو الطالبة لا يعتبر مقبولا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.
- تعهد على الطالب أو الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.
- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.
- عدم النقل من معهد لآخر أثناء فترة الدراسة يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالب أو الطالبة ويشترط النقل لمعاهد الرعاية الفنية التمريضية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
- وفي حال طلب النقل لجهة أخرى، يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة.
- إقرار بحضور كورس اللغة الانجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل استلام أصل الملف.