«النقل» تعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع خطوط الملاحة العالمية

شراكات استراتيجية طويلة المدى، عقدتها وزارة النقل، في ضوء تكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل المواني والتوسع في تجارة الترانزيت.

الشراكات الاستراتيجية طويلة المدى

الشراكات الاستراتيجية طويلة المدى، وفق تقرير لوزارة النقل، ترصدها «الوطن» في التقرير التالي:

- MSC الخط الملاحي الأول عالميا / التحالف برصيف 100 بميناء الدخيلة لتكون المحطة بسعة قصوى 2 مليون حاوية مكافئة سنويا.

- MEARSK الخط الملاحي الثاني عالميا/ التحالف بشرق بورسعيد وزيادة السعة القصوى للمحطة لتكون 7 ملايين حاوية مكافئة سنويا.

- CMA CGM الخط الملاحي الثالث عالميا / التحالف بميناء الإسكندرية محطة تحيا مصر وميناء السخنة لتكون إجمالي سعات المحطات المشاركة بها 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويا.

- COSCO الخط الملاحي الرابع عالميا/ التحالف بمحطة حاويات بميناء السخنة بسعة 2 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

- HAPAG LOYID الخط الملاحي الخامس عالميا / التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بسعة 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

- EVERGREEN الخط الملاحي السادس عالميا / التحالف بمحطة حاويات بميناء أبوقير بسعة 2 مليون حاوية سنوياً.

- HPH/ بالتحالف مع الخط الملاحي MSC برصيف 100 بميناء الدخيلة لتكون المحطة بسعة قصوى 2 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

- A.P.Moller/ بالتحالف مع الخط الملاحي MEARSK بشرق بورسعيد وزيادة السعة القصوى للمحطة لتكون 7 ملايين حاوية مكافئة سنوياً .

- CMA Terminal / والخط الملاحيCMA – CGM بميناء الإسكندرية بالتحالف مع شركة EGMPT المصرية بمحطة تحيا مصر بسعة إجمالية بها 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا.

- CMA Terminal/ بالتحالف مع المشغل العالمي HPH والخط الملاحيCMA – CGM والخط الملاحي COSCO بمحطة حاويات بميناء السخنة بسعة 4 ملايين حاوية مكافئة سنوياً.

- EURO GATE/ التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بسعة 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

- HPH / التحالف مع الخط الملاحي EVERGREEN بمحطة حاويات بميناء أبو قير بسعة 2 مليون حاوية سنوياً .

- مجموعة موانئ أبو ظبي بمحطة متعددة أغراض بميناء سفاجا بطاقة استيعابية 500 ألف حاوية مكافئة سنوياً.

- مواني دبي العالمية بمحطة حاويات ميناء السخنة بطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.