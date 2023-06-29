93 مركز شباب تستقبل المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى بالمنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا فعاليات مبادرة العيد أحلى طوال أيام العيد من خلال فتح أبواب مراكز الشباب بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم.

تعظيم دور مراكز الشباب للخدمة

أوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تأتي في إطار تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء، لافتاً إلى أن المبادرة يتم تنفيذها في 93 مركز شباب على مستوى مدن وقرى المحافظة، وعدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط.

وذكر أن المبادرة تستهدف جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

استقبال أكثر من 77 ألف متردد

وأضاف «عكاشة»، أن مراكز الشباب في محافظة المنيا استقبلت منذ انطلاق المبادرة صباح أمس أول أيام العيد أكثر من 77 ألف متردد ومستفيد، بهدف إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المراكز للجمهور، والتي تنوعت بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي، وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.