أفلام عيد الأضحى 2023.. إيرادات اليوم الأول تقترب من 14 مليون جنيه

إيرادات كبيرة حققتها أفلام عيد الأضحى 2023، في أول أيام العيد، وبلغت 13 مليونا و653 ألفا و824 جنيها، وفقاً لبيان الإيرادات الصادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتصدر فيلم بيت الروبي للمخرج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، بتحقيق 5 ملايين و834 ألفا و812 جنيها، متفوقاً على فيلم تاج للمخرجة سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، الذي جاء في المركز الثاني بـ3 ملايين و834 ألفا و551 جنيها.

البعبع يحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات

وجاء فيلم البعبع للمخرج حسين المنباوي، وبطولة أمير كرارة، في المركز الثالث بـ2مليون و232 ألفا و395 جنيها، بينما تذيل فيلم مستر إكس للمخرج أحمد عبد الوهاب، وبطولة أحمد فهمي، القائمة بتحقيق مليون و752 ألفا و66 جنيها.

منافسة بين 4 أفلام في عيد الأضحى

وتشهد أفلام عيد الأضحى 2023 منافسة بين البعبع وتاج ومستر إكس وبيت الروبي.