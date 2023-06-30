«ثقافة السويس» يحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة يونيو على الشاطئ

أطلق فرع ثقافة السويس، لياليه الفنية المتنوعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، احتفالاً بذكري ثورة 30 يونيو، بشاطئ السوايسة بحي السويس بجوار المدرسة الثانوية البحرية العسكرية، فى إطار خطة وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني لإثراء الحركة الثقافية، وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين في كافة المجلات الثقافية والفنية,

شاطئ السوايسة يستقبل الليلة الأولى

استقبل شاطئ السوايسة الليلة الأولى من ليالي احتفالات فرع ثقافة السويس، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيوبحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ ولفيف من القيادات الشعبية والثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لكورال شباب السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، والذي قدم باقة من أجمل الأغاني الطربية والتراثية منها كعب الغزال، أمانة يادنيا امانة، كما شهدت الليلة تقديم فقرة تنورة للكابتن إبراهيم غريب وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتضمن الاحتفال اقامة ورشة رسم على وجوه الأطفال، لإدخال الفرحة والبهجة والسرور على قلوب الأطفال.

دعم محافظة السويس للحفلات

جاء ذلك بدعم وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لاحتفالات عيد الاضحي وثورة 30 يونيه،وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة في كافة المجالات الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.