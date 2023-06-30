«بيت الروبي» يحقق 8.5 مليون جنيه بدور العرض في ثاني أيام العيد

تصدر فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، المركز الأول بين الأفلام المنافسة، محققا أعلى إيرادات، ويعتبر الفيلم أول أفلام عيد الأضحى التي تمّ طرحها بدور العرض.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم بيت الروبي استطاع أن يحقق أمس 8 مليون و554 ألف جنيه أمس بدور العرض، وتفوق على باقي الأفلام المنافسة قبل فيلم تاج بطولة تامر حسني، وفيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي ودخل المنافسة بقوة بين الأفلام الأخرى.

أحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي من خلال عالم السوشيال ميديا والإنفلونسرز والبلوجرز، وذلك في إطار كوميدي، حيث يعيش إبراهيم الروبي في هدوء بمنطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليصطحبه إلى القاهرة، لتنقلب حياتهما.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.