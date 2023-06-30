فيلم البعبع يحتل المرتبة الثالثة في شباك الإيرادات بـ3.1 مليون جنيه

احتل فيلم البعبع المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة في إيرادات شباك التذاكر أمس، وينافس الفيلم 3 أفلام أخرى هي «بيت الروبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، وفيلم «تاج» بطولة تامر حسني، وفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي.

إيرادات فيلم البعبع

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم البعبع حقق 3 مليون و157 ألف جنيه أمس بدور العرض، واستطاع أن يحتل المركز الثالث، حيث أن موسم عيد الأضحي، من أقوي المواسم التي تمر بدور العرض.

أبطال فيلم البعبع لـ أمير كرارة

فيلم البعبع، يشهد التعاون الأول ما بين «كرارة» وياسمين صبري، ويضم في بطولته: محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد أنور ومحمد عبد العظيم.

منافسة فيلم البعبع

وينافس فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والذي يضم مجموعة من الأفلام المميزة أبرزها، فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وفيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني.