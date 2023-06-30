أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بقيمة تقدر بنحو 20 جنيهًا، وذلك بعد أن سجلت أمس الخميس استقرارًا ملحوظًا وذلك داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل في بداية التعاملات 2280 جنيهًا وعيار 24 يبلغ 2606 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب في مصر

كما يسجل سعر جرام عيار 18 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1954 جنيهًا للشراء، وعيار 22 يسجل الآن 2389 جنيهًا.

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات 1520 جنيهًا، وعيار 12 يسجل في بداية تعاملات اليوم 1303 جنيهات للشراء.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جينه الذهب في بداية تعاملات اليوم تراجع ليبلغ الآن 18240 جنيهًا للشراء والاونصة تسجل 81038 جنيهات.