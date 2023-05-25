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«اتكلم عربي» تنشر نصائح لأبناء المصريين بالخارج لتعليمهم «لغة الضاد».. (فيديو)

كتب:

منة عبده
04:46 ص | الخميس 25 مايو 2023
المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى».. صورة أرشيفية

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى».. صورة أرشيفية

مقطع فيديو جديد، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كي يستفيد بها أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج والداخل.

نصائح لتعويد أبنائك على اللغة العربية

وتضمن الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «نصايح إزاي ممكن تعود أولادك على اللغة وتنمي مهاراتهم، حملوا تطبيق اتكلم عربي، واتسلوا بألعاب ودروس مستفادة وكمان أغاني وكلهم لأولادك من سن 3 لـ 6 سنين».

توعية أبناء المصريين بالخارج بتاريخهم وهويتهم

وأضاف المنشور: «التطبيق موجود على الـappstore أو googleplay، ابنك على ما تعوديه، اتكلم عربي وعيشها مصري».

ويأتى ذلك الفيديو في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التى أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤخرا تحت شعار «جذورنا المصرية»، لاستكمال الهدف الرئيسي من المبادرة الأم، وهو توعية أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، بتاريخهم وهويتهم، للحفاظ على اللغة والهوية العربية. 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.