عضو «تمرد» عن كلمة الرئيس في ذكرى 30 يونيو: «دائما يوجه رسائل شكر للشعب»

في ذكرى ثورة 30 يونيو وعقب مرور 10 سنوات على إزاحة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى العاشرة بالثورة عن دور جيل ثورة 30 يونيو وأنَّه الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة، وهذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق للاستقرار والأمن.

ذكرى ثورة 30 يونيو

وفي هذا الشأن، قال محمد هيكل أحد مؤسسي حملة «تمرد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا خلال كلمته في ذكرى ثورة 30 يونيو يوجه رسالة شكر للشعب المصري ومجموعة الشباب الذين كان لهم دور كبير في الثورة، مشيرًا إلى أنَّ الثورة كانت تجربة قوية وأضافت للشباب خبرات وقدرات كبيرة جدا في القيادة «الثورة دي كانت تجربة مهمة للشباب وعرفنا يعني إيه قيادة دولة وده مكنش متوفر عند التنظيم الإرهابي الذي يلا يعرف معنى الدولة».

استعادة الهوية المصرية

وتابع «هيكل» أنَّ ثورة 30 يونيو تعد الحدث الذي استعادت فيه الدولة المصرية هويتها: «ثورة 30 يونيو تمثل لنا العمر كله، كما تمثل لنا عودة واستيراد الهوية المصرية والجيش بتاعنا حمانا وضحينا بأرواحنا وعمرنا كله عشان نحمي بلدنا».

وخلال كلمته بذكرى ثورة 30 يونيو، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ رجال مصر قدموا أرواحهم فداءً كي يعيش الوطن ويزدهر، موضحًا أنَّ حجم التحديات التي واجه الشعب المصري منذ عام 2011 غرس في نفوس أبناءه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص.