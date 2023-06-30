بعد 3 أيام في السينما.. إيرادات فيلم «البعبع» تقارب 6 ملايين جنيه

نجح فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، في تحقيق إيرادات خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، وصلت إلى 5.7 مليون جنيه، وذلك خلال الوقفة وأول وثاني أيام العيد، وفقًا للتقرير الصادر عن محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم «البعبع» إيرادات في أول أيام عرضه في الوقفة بلغت 478 ألف جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 2.2 مليون جنيه، ومع ثاني أيام العيد حقق الفيلم الذي جاء في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية 3.1 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم «البعبع»

بعد 3 سنوات من الغياب عن السينما، يعود أمير كرارة إلى السينما بجرعة كبيرة من الأكشن في فيلم «البعبع» مع المخرج حسن المنباوي في التعاون الثاني على التوالي بينهما بعد مسلسل «سوق الكانتو»، كما يشهد التعاون الأول ما بين «كرارة» وياسمين صبري، ويضم في بطولته: محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد أنور ومحمد عبد العظيم، بالإضافة إلى الطفلين جان رامز وتيا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن حول المجرم «سلطان البعبع» الذي يقرر التوبة والابتعاد عن مجال الإجرام، وتقوده الصدفة إلى لقاء طبيبة صيدلانية تستعد للسفر إلى الخارج، ولكن تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسا على ليخوضا معا مغامرة خطيرة.