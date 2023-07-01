عاجل.. تفاصيل وظائف مطلوبة للمصريين في الخارج.. راتب يتخطى 122 ألف جنيه

استعرض موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف، وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الوظائف المطلوبة للعمل في المملكة العربية السعودية، التي تشترط بعض الخبرات للحصول على فرصة للعمل في الخارج.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة التي تناسب كل المؤهلات، وتتطلب عددًا من الشروط، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مدير مصنع أثاث خشبي

اسم الشركة: روميح ديزاين.

مقر العمل: القصيم - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة لـ الوظيفة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10- ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة ال‘نجليزية: أساسيات.

السن المطلوبة: 35 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) (معهد فني صناعي).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة جليسة أطفال مقيمة

اسم الشركة: المطيري.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوبة: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500- 2200 ريال سعودي ما يعادل 17924.46 جنيه مصري.

وظيفة مهندس معماري

اسم الشركة: روميح ديزاين.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوبة: 29 - 42 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير مجمع عيادات طبي

اسم الشركة: خدمة الاسرة.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

مستوى الخبرة: إدارة عُليا.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوبة: لا يتجاوز الـ45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب: 10000- 15000 ريال سعودي ما يعادل 122212.21 جنيه مصري.

وظيفة سكرتير تنفيذي

اسم الشركة: روميح ديزاين.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 26 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.