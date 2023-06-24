أكثر من 60 وظيفة مطلوبة تناسب كل المؤهلات بعضها براتب 15 ألف جنيه

يبحث الكثير من الأشخاص عن وظائف تناسب كل المؤهلات للعمل في الشركات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة وهو ما يتيحه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال عدد من الوظائف التي تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظائف التي يتجاوز عددها 60 وظيفة.

تستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة التي تناسب كل المؤهلات وتتطلب عددا من الشروط، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مسؤولة/ مسؤول إعلانات

اسم الشركة: شركة الورداني لاستيراد أجهزة ومستلزمات طب الأسنان.

مقر العمل: المنيل - القاهرة .

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 7000 جنيه مصري.

وظيفة أفراد أمن حراسة

اسم الشركة: القاهرة للاستثمار والتطوير.

مقر العمل: مدينة بدر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب لـ الوظيفة: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب مبيعات

اسم الشركة: ميلكيز للألبان.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة فني صيانة فلاتر مياه

اسم الشركة: الفارس جروب.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول صيانة مكن ملابس

اسم الشركة: شركة كبرى.

مقر العمل: جسر السويس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عامل زراعة ونظافة في فيلا

اسم الشركة: شركة صناعية كبرى.

مقر العمل: الشروق - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 3500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1000 - 1500 جنيه مصري .

وظيفة نقاش

اسم الشركة: لوفوال سكارف ستور.

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجار

اسم الشركة: لوفوال سكارف ستور.

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة كابتن باص

اسم الشركة: الإنجليزية للنقل الجماعي.

مقر العمل: شبرا الخيمة - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 25.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 60 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 7500 - 15000 جنيه مصري.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: شركة الرايزز

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد .

السن المطلوب: 20 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة فني دهان دوكو

اسم الشركة: بيتزا أكاديمي.

مقر العمل: أبو رواش - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 55 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 7000- 8000 جنيه مصري.

وظيفة فرد أمن

اسم الشركة: جامعة هليوبليس.

مقر العمل: السلام - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة إلى ‎4 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 24 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.