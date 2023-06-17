67 وظيفة مطلوبة للعمل من المنزل.. منها بالدولار الأمريكي

العمل عن بعد سواء داخل المنزل أو خارجه، واحدة من الوظائف التي يبحث عنها البعض، للحصول على دخل إضافي، كونها لا تتطلب الحضور إلى مقر العمل، وهو ما وفره موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف، وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال عدد من فرص العمل، التي تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظيفة.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل عن بعد، في عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظائف للعمل عن بعد

67 وظيفة مطلوبة للعمل من المنزل وهي:

وظيفة موظف تسويق إلكتروني وسوشيال ميديا

اسم الشركة: صلصة ستور.

مقر العمل: دار السلام- القاهرة.

سنين الخبرة: سنة- ‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السنة: 21 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500- 3000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500- 2000 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: دارنا لتقنية المعلومات.

مقر العمل: التجمع الخامس- القاهرة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السنة: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا

المؤهل المطلوب: عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة، الإعاقات منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، بتر الأطراف.

الراتب الأساسي: 4000- 6000 جنيه مصري.

وظيفة كاتب محتوى سوشيال ميديا

اسم الشركة: دارنا لتقنية المعلومات.

مقر العمل: التجمع الخامس- القاهرة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة، منها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، بتر الأطراف.

الراتب الأساسي: 2000 - 3500 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول خدمة عملاء

اسم الشركة: أيديوتيك لابس.

مقر العمل: بني سويف.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 200- 300 دولار أمريكي.

وظيفة أخصائي الحملات الترويجية والإعلانات الرقمية الممولة

اسم الشركة: تكامل للخدمات المالية.

مقر العمل: الدقى - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة على الأقل.

الجنس: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن: 20 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائي تحسين محركات البحث SEO

اسم الشركة: تكامل للخدمات المالية.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة على الأقل.

الجنس: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن: 20 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل: عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مصمم موشن جرافيكس

اسم الشركة: تكامل للخدمات المالية.

مقر العمل: الدقي- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة على الأقل.

الجنس: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن: 20- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مصمم فيديوهات دعاية

اسم الشركة: MIE.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 3000 جنيه مصري.

وظيفة مترجم قانوني حر

اسم الشركة: برفكشن للترجمة القانونية.

مقر العمل: المعادى- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5 سنوات على الأقل.

الجنس: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية اللغات).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة منسق اعمال

اسم الشركة: MIE.

مقر العمل: الدقى - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 40.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن: 18- 28 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة مثل إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 3000 جنيه مصري.

وظيفة كول سنتر

اسم الشركة: ماجنوم للأمن والحراسة ونقل الأموال.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن: 18 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام/ أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال.

الراتب الأساسي: 3000- 3500 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول مبيعات داخلية

اسم الشركة: ادز دومينو.

مقر العمل: مدينة نصر - مدينة هليوبوليس الجديدة - مصر الجديدة - الرحاب - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن: 21 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: 1000- 6000 جنيه مصري.