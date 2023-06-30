«الداخلية» تطلق مبادرة احتفالا بذكرى 30 يونيو بمشاركة 62 مركزا تجاريا

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بمشاركة 62 مركزا تجاريا و1805 مطاعم وكيانات صناعية، ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»؛ لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

آراء بعض المواطنين بمبادرة كلنا واحد

وعبر أحد المواطنين عن فرحته، قائلاً: «إحنا حسينا اننا عايشين بعد المبادرة دي لأنها شالت عبء كبير علينا وفكرة الأسعار المخفضة بقت راحة وأمان لكل الناس».

وعلقت إحدى المواطنات، على مبادرة كلنا واحد، قائلة: «المبادرة دى معموله ليا ولأحفادى عشان يستفادوا بكم اكبر وتبقي راحه ليهم وحياة كريمة»، وتعتبر المبادرة من أهم الفعاليات للذكرى العاشرة من ثورة 30 يونيو.