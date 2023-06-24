تراجع جديد في أسعار الحديد بالأسواق المحلية.. تعرف على السبب

تشهد أسعار الحديد الفترة الحالية تراجعات في الأسواق المصرية لم تكن متوقعة من قبل، حيث انخفض سعر طن الحديد بنحو 1000 جنيه، بعد أن شهد منذ شهر مايو الماضي ثباتاً ملحوظاً في الأسعار، وفقاً لما قالة ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية قبل قليل.

سبب تراجع أسعار الحديد بالاسواق

وأضاف «شنب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أن السبب الرئيسي في هبوط الأسعار تراجع إقبال المواطنين على الشراء، كما لم يشهد الحديد أي تحديات في الأسواق المصرية، في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الانخفاض الفترة القادمة.

أسعار الحديد

وتابع أن سعر طن حديد عز يسجل حالياً 32135 جنيهاً، والسويس للصلب 32050 جنيها، وحديد بشاي 38000 جنيه، فيما يسجل حديد المراكبي 37500 جنيه، وحديد المصريين 32050 جنيها.

وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن حديد العشري يبلغ 38000 جنيه، وحديد الجارحي 37000 جنيه، ومصر ستيل 36000 جنيه، والكومي 35500 جنيه، كما يسجل حديد العلا في الأسواق 35400 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب 32200 جنيه.

وأشار إلى أن حديد عطية يسجل 39400 جنيه، وحديد بيانكو 39000 جنيه، كما يبلغ سعر حديد المعادي 39300 جنيه.