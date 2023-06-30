أستاذ بجامعة الأزهر يوضح سبب تغيير النبي طريق العودة من المسجد في العيد

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ إظهار الفرحة في العيد من سنن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن مظاهر العيد والفرحة التي علمنا إياها النبي «تغيير الطريق»، أي الذهاب إلى المسجد من طريق وعند العودة يمر من طريق آخر.

نبوي: النبي محمد كان يغير الطريق إلى المسجد لهذا السبب

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ بعض المفسرين قالوا إن سبب تغيير النبي – صلى الله عليه وسلم – طريق العودة من المسجد في العيد عن طريق الذهاب، للقاء أكبر عدد من الناس وتبادل التهنئة.

علينا إظهار الفرحة بالعيد

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، «الصحابة كانوا يتبادلون التهاني في العيد ويقولون «تقبل الله منا ومنك» وعلينا بالتالي إظهار الفرحة في العيد والاحتفال وتبادل التهنئة مثل قول «كل عام وأنتم بخير» «كل سنة وأنت طيب» «عيد سعيد ومبارك ويعاد علينا بالخير واليمن والبركات» وجميعها دعوات وكلمات طيبة للتهنئة التي يجب نشرها وتبادلها عبر الوسائل المختلفة مثل التليفونات ومواقع التواصل الاجتماعي.