برلمانيون: فيلم «الوطن» عن 30 يونيو كشف الحقائق حول جرائم الإخوان

أكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن دور الإعلام في كشف الحقائق كبير، وهو ما تجلى في الفيلم الوثائقي الذي أعدته جريدة الوطن، بكشف الحقائق حول جرائم الإخوان.

فيلم «الوطن» تميز بالحياد والموضوعية

أشاد «الصعيدي» في تصريحات لـ«الوطن» بالجهد الكبير للفيلم والذي اعتمد على الحيادية والموضوعية في كشف الحقائق من خلال صورة مقارنة خلال فترة ثورة 30 يونيو والأوضاع قبل وأثناء قيام ثورة 30 يونيو وبعد مرور 10 سنوات، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو تستحق أن تخلد من خلال الأفلام الوثائقية لأنها ثورة سيقف أمامها التاريخ إذ عبرت بجلاء عن إرادة الشعب المصري.

ثورة 30 يونيو كانت بداية الانطلاق للتنمية ونهاية عصر الظلام

وأضاف أن ثورة 30 يونيو، ومن خلال فيلم «الوطن» عبرت عن جسارة القائد عبد الفتاح السيسي الذي انحاز إلى شعبه في فترة عصيبة من تاريخ مصر لتصبح هذه الثورة خطا فاصلا ما بين الدمار والظلام والمستقبل والتنمية لأنه لولا 30 يونيو ما شاهدنا الإنجازات والمشروعات القومية الحالية خلال عشر سنوات التي انتشرت في ربوع مصر وطالت كل بقاعها حتى الريف والقرى المصرية التي عانت من الإهمال والتهميش لسنوات طويلة حتى جاءت مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة التي انطلقت في 2019 لتعيد للمصري الحياة الكريمة التي يستحقها.

من جانبه، قال النائب عمرو قطامي عضو مجلس النواب، إن توثيق ثورة 30 يونيو مع مرور 10 سنوات هو واجب مهم وهو ما قامت به جريدة الوطن من خلال الفيلم الذي عرض وكشف الحقائق بالصوت والصورة والمستندات وهو انعكاس لأهمية دور الإعلام الواعي.

توثيق لثورة 30 يونيو

وأضاف «قطامي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر مرت بفترة مهمة من تاريخها يجب توثيقها حيث انتفض الشعب المصري في 30 يونيو وخرج عن بكرة أبيه ليفرض إرادته الحرة وينهي فترة الظلام والمؤمرات.

30 يونيو أنقذت مصر من ظلام الإخوان

وأكد «قطامي» أن ثورة 30 يونيو تصدت ووقفت في وجه الإرهاب الأسود وحكم الإخوان الظلامي لينهي عهد التهديدات والمؤمرات، مشيرا إلى أن فيلم الوطن جاء رصدا واقعيا لما عاناه الشعب وكشف الحقائق لأن الصورة خير من ألف كلمة.