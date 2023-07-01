شروط التقديم للصف الأول الثانوي في القاهرة والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ التقديم في المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي 2023-2024 في محافظة القاهرة، يبدأ من اليوم حتى الخميس 13 يوليو، وفقًا للبيان المعلن من قبل الوزارة، وترصد السطور التالية، شروط التقديم للصف الاول الثانوي 2023 والأوراق المطلوبة، كما يلي.

شروط التقديم للصف الأول الثانوي والأوراق المطلوبة

- الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهرة 245 درجة.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- شهادة نجاح بالحصول على الشهادة الإعدادية.

- 6 صور مقاس 6x4.

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».

- 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات.

- عدد طوابع 10 جنيهات أي فئة بريد.

- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج.

- تقديم صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام.

- الطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة عليه إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

شروط التقديم للصف الأول الثانوي والأوراق المطلوبة

وذكرت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي يكون بشكل إلكتروني على موقع الوزارة من هنـــــــا، بحسب موعد التقديم المعلن لكل مديرية بالمحافظات المختلفة.