كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مايو 2023.. إليك الخطوات

يستعد المواطنون لدفع فواتير الاستهلاك عن الخدمات المقدمة لهم التي تعتمد عليها منازلهم بشكل أساسي، لذا يسعى قطاع كبير لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مايو 2023.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مايو 2023 بالخطوات وطرق سداد الفواتير وفقا لما هو معلن من قبل شركة بتروتريد للغاز.

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مايو 2023

وللاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مايو 2023 اتبع الخطوات الآتية.

1 - زيارة موقع شركة الغاز بتروتريد.

2 - اختيار بند «إدخال رقم الغاز».

3 - إدخال البيانات المتمثلة «رقم المشترك، فرعي، وشقة وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة».

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مايو 2023

يمكن سداد فاتورة الغاز لشهر مايو 2023، من خلال الآتي:

- موقع شركة بتروتريد الرسمي، أو فون كاش، أو مصاري، وفوري وضامن وخدماتي وأمان والأهلي ممكن وضامن، أو محفظة BM WALLET.

- السداد من خلال محصل الشركة، أو عن طريق تطبيق «بيتروميتر».