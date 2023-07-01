«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

عر برنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالاحتفال بالذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، بعنوان «للتاريخ أيام لامعة كالنجوم تضئ عتمة الليل».

أهمية كلمة الرئيس السيسي

وأكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، على أهمية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية الذكرى الـ10 بثورة 30 يونيو الأعظم في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الشعب كله انتفض ضد جماعة إرهابية حاولت خطف المواطن وتغير من الهوية المصرية، موضحة أن هذه الثورة أثبتت وعي الشعب المصري بشكل كبير بأهمية الحفاظ على الهوية التي اكتسبها على مر التاريخ.

السعي وراء تغيير الهوية

وأضاف «عفيفي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم سارة سراج وباسم طبانة، على قناة إكسترا نيوز، أن لا يمكن لأي أحد السعي وراء تغيير الهوية المصرية، إذ يتصدى له الشعب بكل حزم من أجل الحفاظ عليها مثلما حدث في 30 يونيو، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية حاولت تقسيم الوطن بطوائفه في الداخل، فضلا عن الهجوم بشكل كبير على المسيحيين والمسلمين أيضا.