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سعر الریال السعودي الیوم السبت 1-7-2023 في البنوك

كتب:

حسن عثمان
12:08 م | السبت 01 يوليو 2023
الريال السعودي

الريال السعودي

شهدت سعر الریال السعودي الیوم السبت 1-7-2023 في البنوك، استقرار كبيرا، وتراوح متوسط سعر الريال السعودي في البنوك نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، حيث يتم الإعلان عن الأسعار على المواقع الرسمية للبنوك نظرا لإجازة عيد الأضحى المبارك.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي 

سجل سعر الريال  السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

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بقلم حسن عثمان