أول إجازة بعد عيد الأضحى 2023 تنتظر المصريين.. خلال أيام

مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023، ينتظر المواطنون، خاصة العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص والهيئات والوزارات المختلفة، موعد أول إجازة بعد عيد الأضحى 2023، ليحصلوا على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أول إجازة بعد عيد الأضحى 2023 تنتظر المصريين، وفقا للأجندة الرسمية.

أول إجازة بعد عيد الأضحى 2023 تنتظر المصريين

وفقا للأجندة الرسمية، فإن أول إجازة بعد عيد الأضحى 2023 تنتظر المصريين، هي إجازة رأس السنة الهجرية، والتي ستكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، أي خلال أيام من انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023.

ثم يعقب تلك الإجازة بأيام إجازة رسمية أخرى، وهى إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، والتي ستكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري.

من الممكن ترحيل أيام الإجازات التي تأتي في أول أو في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس

ووفقا لقانون العمل، يمكن أن يحصل الموظف بالقطاع الحكومي أو الخاص على الإجازة الرسمية في غير أيامها، أي بالتبادل بين الموظفين، بما يتناسب مع طبيعة العمل، وقوة أعداد الموظفين العاملين بالمؤسسة، خاصة في القطاع الخاص، ويتم تعويض الموظف بأيام أخرى بديلة لأيام الإجازة الرسمية.

وجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء قبل حلول تلك الإجازات الرسمية، لترحيل أيام الإجازات التي تأتي في أول أو في منتصف الأسبوع، إلى يوم الخميس نهاية كل أسبوع، ليتصل بالإجازة الأسبوعية للقطاع الحكومي والخاص.