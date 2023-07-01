رئيس مدينة الحسنة يحيل فريق عمل بوحدة صحية في سيناء للتحقيق

قرر سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إحالة فريق عمل الوحدة الصحية بقرية القسيمة للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل خلال فترة العيد.

وأعلن رئيس مجلس مدينة الحسنة، في بيان، اليوم السبت، تواصل المرور على القطاعات الخدمية، لمتابعة سير العمل وانتظامه خلال إجازة عيد الأضحى، وفقا لتوجيهات محافظ شمال سيناء برفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية خلال عطلة عيد الأضحى.

مرور مفاجئ على مركز القسيمة بوسط سيناء

وكلف رئيس مركز ومدينة الحسنة، ناصر أبو مرعي أحد العاملين بالوحدة المحلية بقرية القسيمة والقائم على نوبتجية العيد، بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بقرية القسيمة؛ للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم للأهالي بالقرية ومدى التزام العاملين، وإعداد تقرير كامل للعرض، وأثناء المرور على الوحدة الصحية ، بحسب بيان مجلس مدينة الحسنة.

ولوحظ عدم تواجد الأطقم الطبية والعاملين بمقر عملهم، وإغلاق الوحدة الصحية في إجازة العيد، لذا قرر رئيس مجلس مدينة الحسنة إحالة جميع العاملين للتحقيق معهم؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم، ورفع تقرير مفصل بالواقعة لوكيل وزارة الصحة بالعريش، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي موظف او طبيب حال رصد أي مخالفات أو تقصير في الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأشار البيان، إلى أن مديرية الصحة بدأت أيضا التحقيق في الواقعة بناء على تعليمات المحافظ.