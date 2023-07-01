حفيد عادل إمام يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

احتفل عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، بخطبته بفتاة خارج الوسط الفني تُدعى فريدة أشرف، تعمل في مجال اللياقة البدنية، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى، بحضور الأهل والأصدقاء المُقربين فقط.

ويحمل حساب فريدة أشرف، العديد من الصور التي تجمعها بحفيد عادل إمام، في مناسبات مختلفة، أبرزها خلال تخرجها في الجامعة الأمريكية، وغيرها.

وتداول أصدقاء عادل إمام جونيور و«فريدة» صورا من حفل الخطبة عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبة برسائل تهنئة للعروسين، وأمنيات بدوام الحب والتوفيق بينهما.

وفي سياق آخر، يواصل المخرج رامي إمام، تصوير فيلمه الجديد أبو نسب، الذي يجمعه بشقيقه الفنان محمد عادل إمام، تمهيدًا لطرحه في دور العرض أغسطس المقبل، بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2023.

فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وتعتمد قصة فيلم أبو نسب الأساسية على المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض، إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.