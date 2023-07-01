قبل امتحان التاريخ للثانوية العامة غدا.. 50 معلومة لا تفوتك من المنهج

يستأنف طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، غدا الأحد امتحانات الثانوية العامة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي منحتها لهم الوزارة، خلال الفترة من الثلاثاء 27 يونيو إلى السبت 1 يوليو.

50 معلومة تتضمن أسئلة امتحان التاريخ.. غدا

ويخوض طلاب الشعبة الأدبية ، غدا الأحد، امتحان مادة التاريخ، وتيسيرا على الطلاب وتقديم خدمة تعليمية لهم تستعرض «الوطن» أهم 50 معلومة عن منهج مادة التاريخ التي لن يخرج عنها امتحان مادة التاريخ غدا أعدها خبير المادة أحمد السرساوي، وهي على النحو التالي:

1 – أسباب تدهور حال الزراعة في مصر الانتفاع والالتزام لكن تدهور حال الفلاحين بسبب تطبيق الالتزام وفرض الأتاوات فقط.

2 – الفراغ السياسي لمصر حدث بعد موقعة إمبابة بسبب فرار الوالي والمماليك.

3 – حمل بيان نابليون للشعب المصري التهديد والوعيد والتودد من خلال الدين.

4 – أسباب تدهور حال الحملة الفرنسية في مصر داخلية وخارجية وليست خارجية فقط.

تجارة خارجية بين مصر ونابليون

5 – لم يكن لمصر تجارة خارجية مع نابليون (سياسة التفاهم مع شريف مكة) وكليبر ولكن التجارة الخارجة زادت مع مينو.

6 – هناك فارق بين مهام وإنجازات المجمع العلمي المصري .

7 – ساهم العلماء في إثراء الوضع الاقتصادي المصري مع كل حكام مصر التاليين .

8 – قوة الشعب المصر ي الناعمة سبب إنهاء الخلافات الداخلية وتولي محمد علي وأيضًا سبب الانفراد الأسرة العلوية بحكم مصر.

9 – القناطر الخيرية عملت على زيادة الانتاج وزراعة محاصيل جديدة .

10 – استفاد محمد علي من الحملة الفرنسية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا .

قانون محمد علي

11 – القانون الأساسي الأول والقانون الأساسي الثاني.

12 – كل سياسة محمد علي القائمة على التحديث كانت لخدمة الأهداف العسكرية والجيش .

13 – الفرمانات العثمانية في عهد محمد علي أجلت إعلان استقلال مصر .

14 – زادت الصادرات العسكرية المصرية والصناعات الحربية في عهد إسماعيل بسبب حرب القِرم .

15 – قانون المقابلة كان من الممكن أن يقضي على الديون المصرية .

16 – إنشاء إسماعيل للجمعية الخيرية الإسلامية كان لمواجهة طغيان الفكر الأوروبي وازدواجية الفكر والثقافة والتي بدأت في مع الحملة الفرنسية .

17 – يتشابه دور محمد على وإسماعيل في أفريقيا من حيث التطوير والبناء بينما يختلف مع سياسة الاستعمار الأوروبي .

حروب اسماعيل في الحبشة

18 – حروب إسماعيل في الحبشة 1875 كانت السبب الأساسي في التدخل الأجنبي وليست الديون .

19 – قانون التصفية عكس قانون المقابلة .

20 – أسباب مظاهرة عابدين الثانية عدم تنفيذ مطالب العسكريين الفئوية .

21 – العرابيون عطلوا حلول شريف باشا الإصلاحية للتخلص من مشاكل الديون بالتشدد في مناقشة الميزانية .

22 – ميثاق النزاهة دليل على ذكاء المفاوض البريطاني .

23 – كل السياسيين العرب والمصريين أخطأوا باللجوء لأوروبا وخاصة فرنسا بسبب أن المستعمر لا يقيم وزنًا إلا لمصلحته فقط .

24 – البنك الأهلي في مصر 1898 م وسياسة فرنسا المالية في سوريا ولبنان من أخطر المشروعات الاقتصادية .

25 – لم تتوقف الحركة الوطنية في مصر بعد الاحتلال البريطاني ولكنها افتقدت للتنظيم .

26 – سياسة جورست اختلفت عن سياسة كتشنر في تطبيق النجلزة .

27 – في مصر حكومتين حملت لقب القبضة الحديدية كتشنر ووزارة محمد محمود باشا .

28 – رفع المصريين شعار الأمة المصرية ورفض شعار الجامعة الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى مع سعد زغلول بسبب انتهاء وجود الدولة العثمانية .

معلومات عن دستور 1923

29 – حمل دستور 1923 والمتناقضات بسبب صلاحيات الملك فؤاد.

30 – دستور 1930 ألغى كل الحريات الواردة في دستور 1923.

31 – دول المحور ضمت ألمانيا وإيطاليا بينما دول الوفاق ضمت إنجلترا وفرنسا.

32 – كل الثورات المصرية رفعت شعار العدالة الاجتماعية إلى جانب المطالب السياسية ماعدا ثورتي العرابيين و1919 رفعتا المطالب السياسية والعسكرية.

33 – ثورات مصر الحديثة «23 يوليو 1952 – 30 يونيو» هدفها دعم الحركات التحررية في بلاد العرب وأفريقيا من الاستعمار العسكري والاقتصادي .

34 – الجامعة العربية اتحاد حكومات وليست اتحاد شعوب وللقوة العربية يجب تغيير الميثاق وتفعيل السوق العربية المشتركة.

35 – كافة بدايات الاحتلال الأوروبي للبلاد العربية تغلغل اقتصادي وليس سياسي .

36 – كل صور وأحداث الاحتلال للبلاد العربية متشابهة وإن اختلفت المسميات .

37 – الجمهورية الخامسة " شارل ديجول " رفعت شعار الاندماج الكلي أو الانفصال الكلي أو الاتحاد الكونفدرالي مع الجزائر .

38 – تجلت الوحدة الوطنية في مصر والمغرب وظهر الشقاق الوطني في العراق ولبنان .

39 – الشريف حسين نفذ المخطط البريطاني كما يجب وأعلن الثورة ف 1916 ضد الدولة العثمانية دون الحصول على الضمانات اللازمة من بريطانيا .

40 – كل العرب خسروا معاركهم السياسية بتفاوضهم مع القوى الاستعمارية في مؤتمر الصلح باريس 1919.

41 – استفاد عبد العزيز آل سعود من رفض حكومة لندن التفاهم معه وأبقى قواته جاهزة للانقضاض على قوات الشريف حسين بعد الحرب العالمية الأولى وأسس الدولة السعودية الثالثة .

42 – عوامل الوحدة العربية اللغة والتاريخ والثقافة المشتركة وإقامة السوق العربية المشتركة وتوحيد العملة وفتح الحدود .

43 – كل الكتب البيضاء اتفقت على تنفيذ وعد بلفور وإن اختلفت في الهجرة الغير شرعية .

44 – حلت الولايات المتحدة الأمريكية محل بريطانيا مع اليهود بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الضغط اليهودي على مترشحي الرئاسة الأمريكيين هاري ترومان.

45 – العلاقات المصرية -الإسرئيلية والحروب فيما بينهما كانت الصدمات المصرية الأمريكية والموقف الاقتصادي للعرب واكتشاف البترول وقناة السويس أساس قامت عليه الحروب .

عصر التخلص من الحروب

46 – التخلص من الحروب ومشاكلها بدأ مع الرئيس السادات بزيارة القدس ومؤتمر كامب ديفيد ثم توقيع معاهدة السلام ثم استردت مصر كامل أراضيها بعودة طابا بالتحكيم الدولي .

47 – ثورة 25 يناير تخلصت من تبعات تطبيق قانون الطوارئ وأظهرت انحياز الجيش لمطالب الشعب المصري .

48 – ثورة 30 يونيو تخلصت من نظام الإخوان المسلمين وفعلت الدستور برئاسة السلطة القضائية حكم البلاد مع المستشار عدلي منصور بسبب تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان .

49 – تولية الرئيس السيسي حكم مصر أثبت تنفيذ مطالب الشعب المصري وأكد على العلاقات المتينة بين الجيش والشعب .

إنجازات ثورة 30 يونيو

50 - انحازت ثورة 30 يونيو للشعب المصري وبدأت عملية التطوير كما أنها أعادت لمصر مكانتها وريادتها لأفريقيا ودورها المحوري العربي والدولي .