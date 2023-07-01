«باتوس» أغرب الأسماك في دمياط.. لحمها طيب وأطعم من الضاني 

منذ شهر تقريبا، وبدأ موسم صيد التونة، في مدينة عزبة البرج بدمياط؛ إذ يصطاده العاملون في البحر عن طريق مراكب السنار، وأثناء ذلك يجدون أنواعا مختلفة وقليلة ذات أحجام كبيرة، وظهر صباح اليوم في أحد المراكب السمكة «باتوس».

لحمها يشوى مثل «الضاني»

يقول محمد طه، أحد الصيادين وأصحاب محلات بيع التونة في سوق مدينة عزبة البرج، لـ«الوطن»، إن هذا النوع من الأسماك «باتوس»، موجود في دولة إيطاليا، ويعرفه أهلها، ويحبون لحمه لأنه يشبه اللحم الضاني، في احتوائه على نسبة دهون، لذا أفضل طريقة للطهي المناسبة له هي الشوي على الفحم وكباب وكفتة.

وأشار «طه» إلى أن بعض المصريين يعرفوها، لكن البعض الآخر يستغرب من شكلها عندما يراها في الأسواق، وفي الوقت ذاته عندما يتذوقها يسأل عنها بعد ذلك لما لها من طعم طيب ومختلف عن باقي أنواع الأسماك المختلفة.

«باتوس» غير متوفر بكثرة

وأوضح الصياد، أن «هذا النوع غير متوفر كثيرا، لأنه يظهر بالصدفة على مراكب السنار أثناء صيد التونة، وتظهر كل هذه الأنواع مع ارتفاع درجات الحرارة، ومع ذلك سعرها يكون متوسطا، فسعر الكيلو مخلي منها يتراوح ما بين 80 إلى 100 جنيه».

وأضاف محمد البراوي، صاحب أحد مراكب السنار، لـ«الوطن»، أن كل عام مرة أو مرتين تظهر سمكة الباتوس، ويجرى بيعها فورا، نظرا لطعمها الطيب، والذي يعرفه صيادي مدينة عزبة البرج، الذين يعمل أكثرهم في إيطاليا واليونان، وتكون موجودة بوفرة هناك.