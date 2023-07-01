ذبح 946 أضحية مجانا في مجازر الغربية خلال عيد الأضحى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واستقبال المجازر للأضاحي، حيث استقبلت مجازر المحافظة، 946 أضحية متنوعة بين أبقار، جاموس، ضأن، ماعز وجمال.

عمليات ذبح نظيفة

وأضاف محافظ الغربية لـ«الوطن»، أنّ خدمات الذبح قُدمت مجانًا خلال فترة العيد، من أجل ضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أماناً على صحة المواطنين، والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية.

توقيع الكشف الطبي على الأضاحي

ومن جهته، أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أنه جرى توقيع الكشف على الحيوانات وفحص الأضاحي كافة بالمجان خلال هذه الفترة، إذ يجري فحص الأضحية قبل الذبح وأيضًا بعده، للتأكد من سلامتها من أي عيوب، من شأنها أنّ تعرض صحة المواطنين للخطر.

وأشار لـ«الوطن»، أنّ مديرية الطب البيطري، وفرت 18 مجزرا ونقطة ذبح، لتغطية أعمال الذبح في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وجرى توفير جميع الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ، وزيادة الأطقم الطبية، والعاملين وتوفير التجهيزات كافة واستراحات للمواطنين في أثناء أعمال الذبح.