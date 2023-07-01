21 مليون جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى في يوم واحد

حققت أفلام موسم عيد الأضحى 2023 في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الجمعة، إيرادات بنحو 20 مليون و993 ألفًا و852 جنيهًا، إذ تضم القائمة أربعة أفلام وهي حسب الترتيب في قائمة الإيرادات «بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجاء في المرتبة الأولى في قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى، فيلم بيت الروبي والذي حقق أمس في شباك تذاكر السينما إيرادات تبلغ 9 ملايين و393 ألفًا و233 جنيهًا، فيما تجاوز إجمالي إيراداته 40 مليون جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محموود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم تاج

وفي المركز الثاني بالقائمة جاء فيلم تاج بإيرادات أمس 5 ملايين و724 ألفًا و64 جنيهًا، وتجاوزت حصيلة إيراداته 15 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم البعبع

وفي المركز الثالث جاء فيلم البعبع، بإيرادات أمس الجمعة 3 ملايين و541 ألفًا و530 جنيهًا، وتجاوزت حصيلة إيراداته 9 ملايين جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

وفي المركز الرابع جاء فيلم مستر إكس بإيرادات أمس تقدر بـ 2 مليون و335 ألفًا و25 جنيهًا، وتتجاوز حصيلة إيراداته 7 ملايين جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.