انخفاض أسعار الذهب يعيد «الغوايش» لشبكة الصعايدة في موسم أفراح عيد الأضحى

يقبل أهالي محافظة سوهاج على شراء الذهب وشبكة بعدد كبير من الجرامات، حيث يتخطى وزن الشبكة ببعض المراكز 100 جرام ذهب، يتم شراؤها أو كتابتها بقائمة المنقولات الزوجية وفقا لسعر الذهب، حيث أصبح يتم كتابة الذهب جرامات عوضا عن شرائه كاملا.

ومع انخفاض أسعار الذهب نسبيا مع عيد الأضحى المبارك، عادت فتيات الصعيد لشراء الغوايش الذهبية مرة أخرى، حيث كانت تقتصر الشبكة خلال الفترة الماضية على طقم ذهبي، وفقا لحديث محمد شحات صاحب محل مصوغات بسوهاج لـ«الوطن».

الأعياد موسم الأفراح بالصعيد

وأضاف أن الأعياد مواسم للأفراح بصعيد مصر، فيكثر شراء الشبكة والذهب بأيام العيد بداية من يوم الوقفة انتهاءً بالأسبوع الأول من العيد، ومع انخفاض أسعار الذهب عن الأيام الماضية، أصبح الطلب على الغوايش بالشبكة كبيرا بعدما كانت تكتفي العروس بشراء طقم ذهبي واستكمال الشبكة مشغولات ذهبية خفيفة الوزن مثل الخواتم والأنسيالات.

ويتخطى وزن الغويشة الواحدة 12 جرام وتحصل العروس على قطعتين أو 4 غوايش، بينما بالسابق كانت تضم شبكة العروس من 4 إلى 6 غوايش.

الغوايش أثقل وأوضح بالشراء واللبس

وقالت لبنى وحيد، عروس من مركز جرجا بسوهاج تستعد لحفل خطبتها اليوم، أنها مع انخفاض أسعار الذهب اليوم عن السابق قررت شراء غوايش وسلسلة ذهبية عوضا عن المشغولات خفيفة الوزن، فمع انخفاض السعر سيصبح الفارق بسيطا، موضحة ان الغوايش الذهبية أكثر عملية.

بينما أضافت ولاء محمد أنها استبدلت أسورة الطاقم الذهبي والخاتم الذهبي بغويشتين ذهب، فقالت: «الغوايش واضحة أكثر خاصة بالمناسبات وتحس إنك أشتريت ذهب لكن الأسورة مش بتظهر».

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب، وفقا لتقارير بورصة تداول الذهب ليسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بصعيد مصر 2285 جنيها.

بينما سجل جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، 2611 جنيهًا للجرام عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18 1959 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 18 ألفًا و280 جنيها.