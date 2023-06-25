«الحياة اليوم» يجرى جولة داخل إحدى مزارع مشروع المليون ونصف فدان بالمنيا

واصل برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي سلسلة حلقاته بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، حيث تسلط حلقة اليوم الضوء على حصاد مشروع المليون ونصف المليون فدان طفرة زراعية واستثمارية تسابق الزمن.

الأرض كانت صحراء جرداء في 2019

قال المهندس عبدالمنعم مصطفى، مدير إحدى المزارع ضمن المشروع، إن مساحة المزرعة تتراوح ما بين 3500 فدان، وجرى استلامها في 2019، وكانت صحراء جرداء لا يوجد بها أي شيء، «ولا عود زرع».

وأضاف «مصطفى» أنه جرى إنشاء البنية الأساسية بداية من تصليح الأرض وتسويتها، ثم إنشاء الآبار وامتداد الخط الكهرباء وعمل شبكة الطرق، لافتا إلى أنه يوجد 3 مصادر للكهرباء، المصدر الأول الكهرباء التي يتم الحصول عليها من الدولة، والمصدر الثاني من الطاقة الشمسية، والمصدر الثالث طاقة المولدات.

زراعة 12 ألف نخلة

وأوضح أنه بدأ المشروع في عام 2020 حيث جرى زراعة الأنسجة، واختيار صنف البرحي والمجدول، وجرى الحصول على الأنسجة من وزارة الزراعة، بحيث يتكون المشروع 12 ألف نخلة برحي، بواقع 6 آلاف نخلة في 2020 تمثل 25 فداناً، و6 آلاف نخلة أخرى في 2021.