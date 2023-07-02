مدير الحدائق بالدقهلية: «شجرة الدر» استقبلت 80 ألف مواطن في عيد الأضحى

احتفلت محافظة الدقهلية برابع أيام عيد الأضحى المبارك بتوافد الآلاف من المواطنين، سواء من قرى ومدن المحافظة أو من خارج الدقهلية للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى داخل المدينة وبالرحلات النيلية التي تقام خلال فترة العيد للاستمتاع بمنظر النيل الخلاب بالإضافة إلى مدينة الألعاب والملاهي التي يزورها الصغار والكبار وسط تشديدات أمنية مكثفة.

إقبال على حديقة شجرة الدر في العيد بالدقهلية

يقول إبراهيم حمزة، مدير الحدائق بالدقهلية لـ«الوطن» حديقة شجرة الدر استقبلت خلال أيام عيد الأضحى المبارك نحو 80 ألف مواطن للاستمتاع بأجواء العيد داخل الحديقة والملاهي ومدينة الألعاب المقامة داخل الحديقة برفقة أطفالهم وذويهم ويتم عمل صيانة مستمرة وبشكل دوري على الألعاب للحفاظ على أمنهم وسلامتهم والدخول إلى الحديقة يكون برسوم رمزية بـ5 جنيهات فقط، ويستهدفها الجميع لأنها من أكبر الحدائق بالمحافظة وتقع في منتصف مدينة المنصورة ولكبر مساحتها وتوافر كل الإمكانيات بها من أطعمة ومشروبات وبازار لبيع الإكسسورات والتصوير الفوتوغرافي.

توافد الآلاف على الرحلات النيلية في العيد

وأضاف بأنه تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية للدفع بعدد من سيارات الشرطة وتواجد رجال المباحث أرجاء المكان تحسبا لأي شغب وحماية المواطنين بالإضافة إلى وجود سيارات الإسعاف داخل حديقة شجرة الدر في حالة وجود أي حالات إغماء أو أي حالات إعياء يتم التدخل السريع من قبل رجال الإسعاف بالإضافة إلى وجود قوات الإنقاذ النهري لوجود الرحلات النيلية التي تقام داخل الحديقة ويتوافد إليها المواطنون بالآلاف للاستمتاع مع ذويهم بنهر النيل وتأجير البدالات يبلغ بعشرة جنيهات فقط.