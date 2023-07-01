«الجمبري والحديد والقلب الدامي».. نباتات منقرضة يمكن إحياؤها وتصديرها

«هناك نباتات زينة كثيرة انقرضت أو أصبحت نادرة وشارفت على الانقراض من مصر، لكن فى الوقت نفسه يمكن إحياؤها وإكثارها والاستفادة منها اقتصادياً بتصديرها إلى الخارج، بعد أن سبقتنا دول أفريقية أخرى فى هذا المجال»، هذا ما يؤكده الدكتور إمام محمد صابر نوفل، أستاذ الزينة وتنسيق الحدائق والنباتات الطبية والعطرية، بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.

أستاذ «تنسيق الحدائق»: نبات «أونيم» يتكاثر عن طريق الخلفات ومطلوب في الدول العربية

ومن بين هذه النباتات حسبما أوضح أستاذ الزينة وتنسيق الحدائق: «أبوتيلون» وهو نبات زهوره ملونة ما بين الأبيض والوردى، ومنه أيضاً «أبوتيلون بيلا يلو» وزهوره صفراء، وهذا النبات عبارة عن شجيرة منها أصناف قصيرة يمكن تصديرها نفسها أو تصدير بذورها.

وأشار «نوفل» إلى الكثير من النباتات الأخرى من بينها «أكميا فاسكياتا» Aechmea Fasciata ويطلقون اسم «الفازة الحية»، التى تزهر فى الشتاء والتكاثر فيها يكون عن طريق الخلفات، ونبات «أونيم» Aeonium Tabuliforme، الذى يمكن تصديره، وتكاثره يكون عن طريق الخلفات أيضاً، وهو من النباتات المطلوبة فى الدول العربية، وكان يأتى مغلّفاً من هولندا. وشملت النباتات النادرة أنواعاً من الصبار، مثل الأجاف الأمريكى Agave Americana، الذى «يتكاثر بالخلفات»، وعندما يزهر يكون بذلك عمره قد انتهى، ونبات «أنتوريم» أو نبات الذيل Anturium Volare، الذى يوضع فى كراتين، ومن ثم يمكن تصديره بكميات كبيرة.

وإلى جانب ما سبق يوجد نبات «أسبيديسترا» Aspidistra elatior، الذى يطلق عليه اسم «نبات الحديد»، ويعتبر من بين النباتات التى يجب تصديرها إلى الخارج أيضاً، وكذلك يأتى نبات «بيجونيا ذيل القط» Begonia boweri ذو الأوراق المبرقشة وvolumia pink Begonia ذو الزهور وردية اللون، ونبات «بلوبرون» Beloperone guttata، الذى يطلق عليه اسم «نبات الجمبرى» أو الأمل الزائف لتشابه أزهاره مع شكل الجمبرى، كما يسمى أيضاً نبات الأمل الزائف، ويسهل تكاثره بالخلفات والعقل.

ومن بين النباتات الجميلة كذلك، نبات «القلب الدامى» Clerodendron thomsonii الذى يتميز بزهور بيضاء يتوسّطها جزء أحمر اللون، وكذلك نبات «ستروفورشينلا» Citrofortunella micro carpa وهو نبات مثمر، ثماره تشبه الليمون، وإن كانت لا تُؤكل، إلا أنها تعطى له شكلاً مميزاً وجذاباً يعطيه أفضلية فى التصدير.