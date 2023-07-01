إيرادات فيلم البعبع تقترب من 9 ملايين جنيه في 3 أيام

حقق فيلم يوم البعبع بطولة أمير كرارة، إيرادات عالية على مدار الثلاثة أيام الماضية منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، بأكثر من 8 ملايين و900 ألف جنيه، إذ حقق أمس السبت في شباك تذاكر السينما إيرادات تقدر بـ3 ملايين و541 ألفًا و530 جنيهًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم البعبع

وجاءت إيرادات فيلم البعبع في أول أيام عيد الأضحى بـ2 مليون و232 ألفًا و395 جنيهًا، وحقق يوم الخميس 3 ملايين و157 ألفًا و50 جنيهًا، ليتصدر بذلك المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، حيث جاء فيلم بيت الروبي في المركز الأول وجاء إجمالي إيراداته بنحو 40 مليون جنيه، وفي المركز الثاني فيلم تاج بإجمالي إيرادات تتجاوز 11 مليون جنيه.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

تدور قصة فيلم البعبع في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، من خلال شخصية سلطان البعبع القادم من عالم البلطجة، وتضعه الأقدار أمام فتاة تستعد للسفر للخارج في بعثة دراسية، لتنقلب حياتهما رأسًا على عقب.