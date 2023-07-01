نيقولا معوض: تمنيت العمل في السينما الفرنسية وشاركت بفيلمين أمريكيين

قال الفنان نيقولا معوض إنَّه يشارك في فيلم أمريكي يعرض حاليا بصالات العرض السينمائية بالولايات المتحدة، كاشفا أنَّ مشاركته جاءت من خلال تطبيق يعرض عليه الممثل أعماله؛ ليقع اختيار منتج الفيلم الأول عليه ويراسله للتقدم وعمل تجربة أداء.

معوض: بداية دخولي السينما العالمية الحلم بالمشاركة في فيلم فرنسي

وأضاف «معوض» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، أنَّ طموحه منذ 3 سنوات كان المشاركة في أفلام فرنسية وذلك لإجادته وإتقانه اللغة الفرنسية في نفس مستوى لغته العربية تقريبا، وخلال سعيه لهذا تحدث إلى صديق يقيم في فرنسا فأخبرنه بأهمية عمل حساب على أحد التطبيقات وبعدها بأيام قليلة تلقى رسالة على البريد الإلكتروني من منتج يطلب منه عمل تجربة أداء لأحد الأفلام وبالفعل أرسل الـ«أوديشن» وبعدها بأسبوع تلقى رسالة من السفارة الأمريكية واستخرج تأشيرة إلى الولايات المتحدة وذهب لعمل أوديشن مرة أخرى وهو يرتدي ملابس الشخصية والماكياج الخاص بها وعمل الفيلم.

اختياره للمشاركة في أول فيلم عالمي له

وتابع الممثل نيقولا معوض: «بعدها عرفت أن فيه خبر نزل بالصحف محتواه أنه تم اختياري من بين 1700 ممثل حول العالم تقدموا لعمل تجربة أداء للدور بالفيلم»، موضحا أن الدور لم يكن يتطلب التحدث باللغة العربية ولكن «الإنجليزية فقط» ويحتاج ممثلا يجيد ويتقن الشخصية، وهو ما حدث أيضا في ثاني فيلم عالمي له: «ودي نعمة ودايما بشكر ربنا على فرصتي بالمشاركة في فيلمين بهوليوود».