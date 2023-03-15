محافظ القليوبية يجري جولة ميدانية لمتابعة أعمال إصلاح كوبري الثلاجة «صور»

تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إصلاح كوبري مُشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، استمرارا للمتابعات الميدانية في القطاعات كافة على مستوى المحافظة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

الانتهاء من صب الباكية المتأثرة من سقوط كوبري الثلاجة

واستمع «المحافظ» لما جرى إنجازه خلال الأيام الماضية على أرض الواقع، إذ جرى الانتهاء من صب الباكية المتأثرة من سقوط كوبري المشاة عليها، وكذلك تدعيم الباكية المعدنية لجسم الكوبري، بالإضافة إلى أنه جارٍ تركيب الصاج على جسم الكوبري بديلاً من الخرسانة، لتخفيف الأحمال على القواعد الجانبية، كما جرى الانتهاء من تدعيم القواعد الجانبية للكوبري بقمصان خرسانية بنسبة 75%.

ووجه محافظ القليوبية، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، باستمرار التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للطرق والكباري، لتذليل المعوقات كافة، لإنهاء الأعمال بشكل مُتكامل في المدة الزمنية المقررة.

تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تركيب الكوبري

وجرى التنسيق خلال الجولة بتسريع وتيرة العمل، للانتهاء من تركيب الكوبري، وفتحه أمام المواطنين، تيسيرا لتحركاتهم، علاوة على تكثيف الأعمال في الوردية المسائية، واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، وكذلك استمرار التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لضمان سير الطريق، وعدم حدوث أي عرقلة مرورية.

وتجدُر الإشارة إلى أن أعمال الصيانة تتضمن تثبيت الكوبري على القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى، وإجراء التعديلات الهندسية المطلوبة لتثبيت الكوبري بشكل آمن وإنشاء النيوجيرسي الفاصل للطريق، وصيانة وتدعيم الكوبري الأرضي لترعة الشرقاوية لتأثره نتيجة سقوط كوبري المشاة عليه.

جاءت الجولة بحضور اللواء محمد صحصاح، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس محمد عبد العزيز، من الهيئة العامة للطرق والكبارى.