«القليوبية»: انتهاء أعمال رفع وتركيب كوبري مشاة «الثلاجة» بعد ترميمه

أعلنت محافظة القليوبية اليوم، انتهاء أعمال رفع وتركيب كوبري مشاة الثلاجة بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك بعد إصلاحه وترميمه بالكامل ضمن أعمال الصيانة العاجلة التي تمت فور سقوط الكوبري إثر اصْطِدام سيارة نقل محملة بحفار تجاوزت ارتفاع الكوبري، وتم إسناد الأعمال لإحدى الشركات الكبرى في أعمال صيانة الكباري تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

أعمال الرفع والتركيب للكوبر

وأوضح بيان محافظة القليوبية أنه تمت أعمال الرفع والتركيب للكوبري بونش واحد حمولة 500 طن تابع للشركة المنفذة للأعمال بإشراف كامل من الهيئة العامة للطرق والكباري،وتم تركيب شبكة جانبية للحفاظ على جسم الكوبري وتركيب الإنارة واللوحات الإرشادية بالارتفاع المُحدد للمرور.

تثبيت كوبري الثلاجة على القواعد الخرسانية

يذكر أن أعمال الإصلاح والترميم تضمنت تثبيت كوبري الثلاجة على القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى، وإجراء التعديلات الهندسية المطلوبة لتثبيت الكوبري بشكل آمن، وصب الباكية المتأثرة من سقوط كوبري المشاة عليها، بالإضافة إلى تدعيم الباكية المعدنية لجسم الكوبري، وتركيب الصاج على جسم الكوبري بديلاً من الخرسانة لتخفيف الأحمال على القواعد الجانبية، كما تم تدعيم القواعد الجانبية للكوبري بقمصان خرسانية، كما تم إنشاء نيوجيرسي للطريق الفاصل ودهان الكوبري المعدني.

فيما أوضح محافظ القليوبية أن أعمال الإصلاح والترميم تمت بدقة لزيادة معدلات السلامة والأمان لتحقيق الأمان للمواطنين والحفاظ على حياتهم وسهولة عبورهم من خلال حرم آمن دون أي معوقات.