مصرع أب وابنته وإصابة وزوجته و3 آخرين في تصادم أوتوبيس بموتوسيكلين بالدقهلية

لقى شخص وابنته مصرعهما فيما أصيبت زوجته بإصابات خطيرة، بالإضافة الى 3 آخرين في محافظة الدقهلية إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص ودراجتين ناريتين بمدخل مدينة الجمالية، وتوفيت الطفلة ثم لحق بها أبيها، وجري نقلهم مع المصابين إلي مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ حادث تصادم بمدخل مدينة الجمالية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة الجمالية بين أتوبيس خاص ودراجتان بخاريتان ووجود متوفين ومصابين.

مصرع أب وابنته وإصابة زوجته

وبانتقال ضباط مباحث الجمالية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع كلًا من: خالد القطب أبو المجد، وابنته الطفلة «سلمى»، فيما أصيبت زوجته وتدعى «سهام»، بإصابات خطيرة حيث كانوا يستقلون دراجة بخارية.

كما أسفر الحادث أيضا عن إصابة 3 شباب آخرين كانوا يستقلون دراجة بخارية أخرى بإصابات متفرقة.

الطفلة توفيت ولحق بيها أبيها

وأكد شهود العيان أن الطفلة توفيت ولحق بيها أبيها فور وصوله إلي المستشفى متأثرا بإصاباته التي لحقت بيه فيما تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لباقي المصابين في الحادث

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقى العلاج اللازم فيما جرى ايداع جثامين المتوفين بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.