تفاصيل وظائف جهاز تنظيم النقل البري.. ينتهي التقديم عليها غدا

أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، عن تفاصيل الوظائف الجديدة المتاحة بالجهاز، التي ينتهي التقديم عليها غدا عبر بوابة الجهاز، ونستعرض المستندات المطلوبة للتعيين بهذه الوظائف والشروط.

وشملت الوظائف المطلوبة وفقا للجهاز عبر بوابته كل من وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي، ورئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع.

شروط الوظائف المتاحة في الجهاز

وأوضح الجهاز أن الشروط المطلوبة لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي هي أن يكون حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب، مشترطا أيضا أن يكون المتقدم أتم قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عام علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، وأن يكون لديه القدرة علي القيادة والتوجيه وإدارة فرق العمل.

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية

كما أوضح الجهاز، الشروط الخاصة برئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع، وهي أن يكون حاصلا على مؤهل هندسي عالي مناسب، فضلا عن قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوي الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.