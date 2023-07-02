عاجل.. مصدر بالزمالك يكشف حقيقة عرض محمد عبدالغني للبيع

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة عرض محمد عبدالغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع خلال الفترة القادمة، في ظل الأنباء التي تردد عن وجود أزمة بين اللاعب والنادي.

الزمالك: جميع اللاعبين تحت التقييم من جانب أوسوريو

وأكد مصدر مسئول داخل النادي في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن محمد عبدالغني لاعب الفريق الأول مستمر مع الفريق بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة، ولا نية لرحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وما يتردد بشأن رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري وعرضه للبيع غير صحيح.

الزمالك سيضم مدافعا جديدا خلال فترة الانتقالات الصيفية

وتابع أن أسوريو وضع كافة لاعبي نادي الزمالك تحت التقييم، وسيتم حسم ملف الراحلين عن النادي بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا أن المدرب حدد بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية، ولكن لم يكن من ضمن هؤلاء اللاعبين محمد عبدالغني مدافع الفريق بشكل رسمي.

وأتم أن نادي الزمالك سيضم مدافعا جديدا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهناك مفاوضات قوية مع مدافع أجنبي من أجل التواجد مع الفريق في مسابقة البطولة العربية، ولكن هناك تكتم كبير من جانب النادي على اسم المدافع في الوقت الحالي.